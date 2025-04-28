Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані пройшла добре. За його словами, наступні кілька днів покажуть, чи було досягнуто прогресу, передає 24 Канал із посиланням на The Sky News.

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Що сказав Трамп

Президент США зауважив, що порівняно із зустріччю в Овальному кабінеті 28 лютого цього разу Зеленський був "спокійнішим". "Думаю, він розуміє ситуацію та хоче укласти угоду", – сказав американець.

Трамп зазначив, що, на його думку, Зеленський готовий відмовитися від Криму.

"Подивимося, що станеться в найближчі дні", – сказав він, після чого додав: "Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою та Байденом".

Довідка: Крим був анексований Росією у 2014 році, коли президентом США був Барак Обама.

Також політик додав, що "дуже розчарований російськими ударами по Україні" і сказав, що "відповість на питання, чи довіряє він Путіну, приблизно за два тижні".