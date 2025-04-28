Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо. По его словам, следующие несколько дней покажут, был ли достигнут прогресс, передает 24 Канал с ссылкой на The Sky News.

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Что сказал Трамп

Президент США отметил, что по сравнению со встречей в Овальном кабинете 28 февраля на этот раз Зеленский был "спокойнее". "Думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить соглашение", – сказал американец.

Трамп отметил, что, по его мнению, Зеленский готов отказаться от Крыма.

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", – сказал он, после чего добавил: "Не говорите со мной о Крыме, говорите о Крыме с Обамой и Байденом".

Справка: Крым был аннексирован Россией в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама.

Также политик добавил, что "очень разочарован российскими ударами по Украине" и сказал, что "ответит на вопрос, доверяет ли он Путину, примерно через две недели".