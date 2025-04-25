Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

Смотрите также Миротворческие войска, российский Крым и украинская ЗАЭС, – Reuters о мирном предложении США

Какой позиции придерживается Киев

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории.

Наша позиция неизменна – только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории – временно оккупированы, и все принадлежат Украине,

– отметил он.

По его словам, большинство мира поддерживает Украину в этом вопросе, в том числе и те страны, которые балансируют в отношениях с Киевом и Москвой. По его мнению, они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе и оккупированный полуостров.

Напомним, по словам американского вице-президента Джей Ди Венса, для завершения войны между Россией и Украиной нужны территориальные уступки с обеих сторон. В частности, США рассматривают возможность признания российского контроля.