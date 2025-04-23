По его словам, обе стороны должны определиться: либо согласиться на предложенные условия, или Соединенные Штаты прекратят свое участие в процессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Вэнс намекает на территориальные уступки ради мира

Нынешние линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта,

– сказал Вэнс журналистам в Индии в среду после завершения экскурсии по Тадж-Махалу.

Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.