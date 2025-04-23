За його словами, обидві сторони мають визначитися: або погодитися на запропоновані умови, або Сполучені Штати припинять свою участь у процесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Венс натякає на територіальні поступки заради миру

Теперішні лінії, десь близько до них, це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту,

– сказав Венс журналістам в Індії в середу після завершення екскурсії Тадж-Махалом.

Він додав, що це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.