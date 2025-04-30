Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Кремль має нові амбіції щодо України

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв 29 квітня заявив, що війна Росії проти України має завершитися російською так званою "перемогою" та "знищенням" української влади.

Також нещодавно помічник Путіна та колишній секретар Ради безпеки Ніколай Патрушев заявив, що українці, зокрема жителі причорноморських регіонів, "мають самі визначати своє майбутнє".

Патрушев окремо зазначив, що Одеса понад два століття була форпостом Російської імперії та Радянського Союзу на Чорному морі та підкреслив, що жителі цього міста нібито "не мають нічого спільного" з нинішнім українським урядом.

За словами аналітиків, ці слова відсилають до заяви Владіміра Путіна у 2023 році, коли він сказав, що українці, які живуть у причорноморському регіоні, не мають "жодного стосунку до України", а Одеса є "російським містом". Вони також перегукуються з заявою міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова від 14 квітня 2025 року, коли він сказав, що український уряд "не представляє" жителів Одеси та інших українських територій.

Заяви Медведєва і Патрушева відображають давню вимогу Кремля щодо зміни режиму в Україні та встановлення проросійського маріонеткового уряду, який або не зможе протистояти, або й сам підтримає подальші спроби Кремля захопити більше українських територій у зручний для Москви момент,

– підсумували в ISW.

До слова, раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. За його словами, більшість світу підтримує Україну в цьому питанні, зокрема і ті країни, які балансують у відносинах із Києвом та Москвою.