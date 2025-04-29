Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що слова Патрушева не є якісною інформацією, яку мав би надавати політик. Очевидно, що це показує весь кругозір Кремля.

Дивіться також Щоб не пасти задніх: у Путіна була вагома мотивація оголосити "перемир'я" на 9 травня

У Кремлі марять Одесою

За словами російського опозиційного політтехнолога, Патрушев – вже "підбитий льотчик та яструб". Він бачить, що Росії не вдається ладнати з Дональдом Трампом, тому намагається повпливати на ситуацію як може – дати інтерв'ю пропагандистській російській агенції ТАСС та наговорити маячні, зокрема, про Одесу.

Патрушев заявив, що це місто не лише не "пов'язане з Україною", а й додав, що жителі причорноморських регіонів повинні "самостійно обирати майбутнє".

От виходиш ти з тезою, що Одеська область не хоче бути в складі України. Це сенсаційна заява. А показати докази? Є результати якихось виборів чи соціальних опитувань? Замість фактів він розказує про оборону Одеси в 1941 році від німців. Це халтура, це не політичний текст,

– сказав він.

Нагадаймо, що у січні цього року Патрушев заявив, що Україна може "перестати існувати" як країна в 2025 році.

Розвідка Великої Британії відреагувала на такі слова, повідомивши, що це є частиною давньої моделі антиукраїнських заяв високопосадовців Росії, які прагнуть підірвати українську націю, ідентичність і культуру та поставити під загрозу українську державність.