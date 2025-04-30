Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Смотрите также Правильно переживают, – Зеленский о страхе россиян перед парадом 9 мая

Какова ситуация на фронте

По состоянию на 29 апреля продолжаются бои в Курской области. Российские войска продолжают попытки вытеснить Силы обороны с их позиций.

Российские войска продолжают попытки вытеснить Силы обороны с их позиций. Российские войска недавно продвинулись в Белгородской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в полях к западу от Демидовки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в полях к западу от Демидовки. Вражеские силы продвинулись на севере Сумской области. Согласно геолокационных видеозаписей, опубликованных 29 апреля, российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части Беловод (к северо-востоку от города Сумы).

Согласно геолокационных видеозаписей, опубликованных 29 апреля, российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части Беловод (к северо-востоку от города Сумы). Войска России продолжили наступательные операции на Харьковском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Армия страны-агрессора продолжила наступательные операции на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска 28 и 29 апреля ограничили продолжение наступательных операций на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 30 апреля / Карты ISW