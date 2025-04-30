Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
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Какова ситуация на фронте
- По состоянию на 29 апреля продолжаются бои в Курской области. Российские войска продолжают попытки вытеснить Силы обороны с их позиций.
- Российские войска недавно продвинулись в Белгородской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в полях к западу от Демидовки.
- Вражеские силы продвинулись на севере Сумской области. Согласно геолокационных видеозаписей, опубликованных 29 апреля, российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части Беловод (к северо-востоку от города Сумы).
- Войска России продолжили наступательные операции на Харьковском направлении, но не продвинулись вперед.
- Армия страны-агрессора продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска 28 и 29 апреля ограничили продолжение наступательных операций на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
Какая ситуация на фронте по состоянию на 30 апреля / Карты ISW
- Враг продолжил наступательные операции на Лиманском направлении, на Северском направлении, возле Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Вооруженные Силы Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вдоль улицы Центральной на юге Щербиновки (к западу от Торецка).
- Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись вдоль железнодорожного пути к западу от Шевченко (к югу от Покровска).
- Вражеская армия продолжила наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупационные силы продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 и 29 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись вдоль автомагистрали H-15 Курахово – город Запорожье (на юго-запад от Константинополя), на запад от Константинополя, а также на север и северо-запад от Розлива (на юго-запад от Курахово).
- Россияне продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи 20 апреля свидетельствуют о том, что оккупационные войска продвинулись в северной части Свободного Поля.
- Армия противника продолжила наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Войска страны-агрессора продолжали наземные атаки на Херсонском направлении 28 и 29 апреля, но не достигли подтвержденного прогресса.