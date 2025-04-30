Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Яка ситуація на фронті

Станом на 29 квітня тривають бої у Курській області. Російські війська продовжують спроби витіснити Сили оборони з їхніх позицій.

Російські війська продовжують спроби витіснити Сили оборони з їхніх позицій. Російські війська нещодавно просунулися в Бєлгородській області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 квітня, свідчать про те, що окупанти просунулися в полях на захід від Демидівки.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 квітня, свідчать про те, що окупанти просунулися в полях на захід від Демидівки. Ворожі сили просунулися на півночі Сумської області. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, опублікованих 29 квітня, російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної у північній частині Біловод (на північний схід від міста Суми).

Відповідно до геолокаційних відеозаписів, опублікованих 29 квітня, російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної у північній частині Біловод (на північний схід від міста Суми). Війська Росії продовжили наступальні операції на Харківському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Армія країни-агресора продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська 28 і 29 квітня обмежили продовження наступальних операцій на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Яка ситуація на фронті станом на 30 квітня / Карти ISW