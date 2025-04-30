Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
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Яка ситуація на фронті
- Станом на 29 квітня тривають бої у Курській області. Російські війська продовжують спроби витіснити Сили оборони з їхніх позицій.
- Російські війська нещодавно просунулися в Бєлгородській області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 квітня, свідчать про те, що окупанти просунулися в полях на захід від Демидівки.
- Ворожі сили просунулися на півночі Сумської області. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, опублікованих 29 квітня, російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної у північній частині Біловод (на північний схід від міста Суми).
- Війська Росії продовжили наступальні операції на Харківському напрямку, але не просунулися вперед.
- Армія країни-агресора продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська 28 і 29 квітня обмежили продовження наступальних операцій на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
Яка ситуація на фронті станом на 30 квітня / Карти ISW
- Ворог продовжив наступальні операції на Лиманському напрямку, на Сіверському напрямку, біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Збройні Сили України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 квітня, свідчать про те, що українські війська просунулися вздовж вулиці Центральної на півдні Щербинівки (на захід від Торецька).
- Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 квітня, свідчать про те, що загарбники просунулися вздовж залізничної колії на захід від Шевченка (на південь від Покровська).
- Ворожа армія продовжила наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупаційні сили просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 та 29 квітня, свідчать про те, що російські війська просунулися вздовж автомагістралі H-15 Курахове – місто Запоріжжя (на південний захід від Костянтинополя), на захід від Костянтинополя, а також на північ і північний захід від Розлива (на південний захід від Курахового).
- Росіяни просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи 20 квітня свідчать про те, що окупаційні війська просунулися в північній частині Вільного Поля.
- Армія противника продовжила наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Війська країни-агресорки продовжували наземні атаки на Херсонському напрямку 28 та 29 квітня, але не досягли підтвердженого прогресу.