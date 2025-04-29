Український президент порадив їм переживати за те, що ця війна досі триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Дивіться також "Серйозні речі": як Путін може використати паузу на фронті до 9 травня

Росіяни хвилюються за парад

У зверненні 29 квітня український президент розповів про участь у роботі саміту Ініціативи трьох морів, підготовку нового рішення РНБО та санкційних кроків проти Росії. Згадав Зеленський і про 9 травня.

Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває,

– зазначив президент.

Він також наголосив – росіяни повинні закінчити війну.

До слова, експерти вважають Червону площу легітимною ціллю для ударів через наявність військової техніки та окупантів. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни розуміють – вони також мають бути готовими.