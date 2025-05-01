Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление российского МИДа.

Смотрите также ГУР и ЦПД опубликовали данные более десятка кремлевских пропагандистов и "военкоров"

В России сделали циничное заявление

В российском МИД цинично заявили, что “не допустят восстановления Украины в границах 1991 года”. Это якобы связано с “террористической атакой”, в которой оккупанты обвинили Украину.

Так, утром 1 мая во временно оккупированных Алешках Херсонской области прогремел взрыв. Россияне обвинили в этом ВСУ и заявили, что якобы был атакован гражданский объект.

Впрочем, стоит отметить, что оккупанты собственноручно устраивают провокации против мирного населения. Доказательств преступлений оккупантов немало. К примеру, во время так называемого "пасхального перемирия" российская армия обстреляла Донецк, а обвинила в этом Украину.