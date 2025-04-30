Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУР МО.

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Российские пропагандисты и "военкоры"

Эти лица занимаются информационным сопровождением войны против Украины, проводят репортажи из зоны боевых действий, собирают помощь для подразделений российских войск в Украине и агитируют вступать в их ряды,

– указали в ГУР.

Среди них:

Валентин Гвоздев – военный корреспондент "Первого канала", проводит репортажи непосредственно с боевых позиций российских военных, автор пропагандистских документальных фильмов, спикер "Школы молодого военкора".

Александр Талипов – бывший украинский пограничник, перешедший на сторону России в 2014 году, владелец Telegram-канала "Крымский СМЕРШ", собирает и публикует персональные данные лиц, которые имеют антивоенные и проукраинские взгляды на ВОТ Украины.

Алексей Живов – военный волонтер-пропагандист, который освещает деятельность и собирает помощь для российского подразделения "эспаньола".

Александр Малькевич – один из организаторов вещания на временно оккупированных территориях Украины, основатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который действовал в интересах Евгения Пригожина и поддерживал операции ЧВК "вагнер" в Африке

Михаил Звинчук – бывший сотрудник пресс-службы министерства обороны России, основатель и администратор Telegram-канала "рыболов".

Кроме того, как отметили в пресс-службе ГУР, в разделе Чемпионы террора опубликованы данные бывшего украинского спортсмена Никиты Крылова, который неоднократно заявлял о поддержке так называемых "днр" и "лнр", с 2015 года тренировался в Москве и в 2025 году публично выступил под российским флагом, получив российское гражданство.