Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби ГУР МО.

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Російські пропагандисти та "воєнкори"

Ці особи займаються інформаційним супроводом війни проти України, проводять репортажі із зони бойових дій, збирають допомогу для підрозділів російських військ в Україні та агітують вступати до їх лав,

– вказали в ГУР.

Серед них:

Валєнтін Гвоздєв – воєнний кореспондент "пєрвого канала", проводить репортажі безпосередньо з бойових позицій російських військових, автор пропагандистських документальних фільмів, спікер "Школи молодого воєнкора".

Алєксандр Таліпов – колишній український прикордонник, що перейшов на бік росії у 2014 році, власник Telegram-каналу "Кримський СМЕРШ", що збирає та публікує персональні дані осіб, які мають антивоєнні та проукраїнські погляди на ТОТ України.

Алєксєй Живов – воєнний волонтер-пропагандист, який висвітлює діяльність та збирає допомогу для російського підрозділу "еспаньйола".

Алєксандр Малькевіч – один з організаторів мовлення на тимчасово окупованих територіях України, засновник Фонду захисту національних цінностей (ФЗНЦ), який діяв в інтересах євгенія прігожина та підтримував операції ПВК "вагнер" в Африці

Міхаіл Звінчук – колишній співробітник прес-служби міністерства оборони Росії, засновник та адміністратор Telegram-каналу "рибарь".

Окрім того, як зазначили в пресслужбі ГУР, в розділі Чемпіони терору опубліковано дані колишнього українського спортсмена Нікіти Крилова, який неодноразово заявляв про підтримку так званих "днр" та "лнр", з 2015 року тренувався у Москві та в 2025 році публічно виступив під російським прапором, отримавши російське громадянство.