Про це в середу, 7 травня, заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс, передає 24 Канал із посиланням на трансляцію Fox News. Наступним великим кроком мають стати прямі контакти Москви й Києва.

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Що розповів Венс

За словами Венса, США хочуть, аби Росія та Україна почали говорити один з одним, а Вашингтон готовий брати участь у цьому процесі.

Ми вважаємо, що росіяни просять занадто багато. Існує велика прірва між тим, де опинилися українці та росіяни,

– зазначив політик.

Окрім того, американська адміністрація нібито намагається сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання в Україні, відійшовши від ідеї перемир'я, оскільки вона не подобається Москві.