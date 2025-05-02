Про це у п'ятницю, 2 травня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після розмови з американською стороною з цього приводу, передає 24 Канал.

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Що відповіли у Держдепі США

Георгій Тихий зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс стосовно її нещодавньої заяви під час брифінгу про участь Вашингтона у переговорах.

Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника",

– повідомив речник.

За його словами, це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США Марко Рубіо, який припускав, що це може відбутися, якщо українська та російська сторони не просунуться в переговорах про мир.

Нагадаємо, напередодні Теммі Брюс повідомила, що США перестають бути посередником у перемовинах між Україною та Росією, закликаючи обидві сторони представити власні мирні ініціативи, але продовжуватимуть використовувати санкції проти Росії.