Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Коваленко в телеграмме.

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Что сказали в ЦПД после переговоров в Саудовской Аравии

Безопасность помощь Украине, разведданные и поддержка 30-дневного прекращения огня США с последующим донесением этого России в ожидании их позиции – это хороший результат, который перенес мяч на поле России, которая пыталась сорвать встречу украинской и американской делегаций в Джидде,

– отметил Андрей Коваленко.

Он указал, что такой сценарий "позволял Кремлю и в дальнейшем диктовать свою повестку", переложив ответственность за срыв переговоров на Украину. Потому что информационно, как отметил Коваленко, Россия на Западе проводит пропагандистскую кампанию, что это именно Украина, а не они, не хочет мира.

Кроме того, это однозначно сокращало бы объемы военной помощи Украине со стороны США, давало возможность завышать требования.

"Не секрет, что Россия рассчитывала выложить на стол требование отдать им Херсон и Запорожье, на что Украина никогда не пойдет. Тот факт, что переговоры продолжаются, свидетельствует о том, что ставка на конфликт не срабатывает", – отметил руководитель ЦПИ.

Коваленко указал, что, очевидно, Дональд Трамп больше заинтересован не в конфронтации, а в конструктивном диалоге, что должно привести к определенному результату.

То, что переговоры ведутся в течение длительного времени, говорит о достижении определенного уровня взаимопонимания между сторонами. Рано или поздно американская и украинская стороны согласуют свои позиции и поставят Россию перед фактом,

– отметил он.

Коваленко добавил, что остается открытым вопрос, насколько российская дипломатия, которая делала ставку на срыв переговоров, готова к такому развитию событий.

"Имеет ли Лавров запасной сценарий на этот случай – ведь украинско-американское взаимопонимание лишает Россию инициативы в переговорах", – резюмировал руководитель ЦПИ.