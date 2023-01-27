Угорщина продовжує перешкоджати Євросоюзу в ухваленні рішення про накладання санкцій на ядерну енергетику Росії. Водночас сам прем'єр Віктор Орбан не приховує своєї прихильності до Путіна. Він вважає, що той не дозволить собі програти війну проти нашої держави.

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Заяви Орбана суперечать здоровому глузду

Слід розпочати з того, що сам матеріал про Орбана, який вийшов у виданні The American Conservative, має ознаки джинси – себто проплаченості. Власне, журналісти цього ЗМІ просто-таки співають панегірики угорському лідерові, називаючи його "кмітливим, розумним та відвертим чиновником".

Однак якщо прочитати, що говорить цей "велет думки", то зовсім не здається, що в нього є ознаки притомності. У статті зазначено, що якби Росія захопила нашу державу, то настав би мир, проте зараз уже це неможливо.

Давно минув час, коли Росія могла б завоювати Україну або встановити дружні відносини. Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно,

– пишуть у ЗМІ, переповідаючи слова Орбана.

Водночас там зазначено, що мета Заходу зробити нашу державу "некерованою руїною" – або ж такою собі "версією Афганістану".

Зверніть увагу! Те, що говорить Віктор Орбан є частиною інформаційно-психологічних операцій Кремля. Навіть якщо ця маячня не розрахована на те, аби у неї хтось повірив, вона здатна похитнути емоційний стан. Важливо, не піддаватися ворожу ІПСО та з раціональним підходом реагувати на провокативні повідомлення.



Як не піддаватися ІПСО Кремля / Картинка 24 Каналу

До цієї теми нагадаємо слова колишнього глави МЗС нашої держави Андрія Дещиці. Він сказав, що проросійська позиція Будапешта може змінитися тоді, коли угорський прем'єр Орбан відвідає Бородянку, Харків та інші міста, що постраждали від обстрілів зі сторони держави-терористки.