Окончательно передачу Украине танков Leopard Германия рассмотрит 25 января во время заседания Бундестага. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что страна готова предоставить Украине как минимум роту танков Leopard 2A6. 24 Канал расписал основные характеристики этих танков.

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Справка. Leopard 2 – основной боевой танк 3 поколения, разработанный в 1970-х годах для армии Западной Германии. Танк поступил на вооружение в 1979 году и сменил предыдущий Leopard 1 в качестве основного боевого танка. Вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой производства Rheinmetall и оснащен двойным турбодизельным двигателем V-12 производства MTU Friedrichshafen. Есть две основные партии разработки танка: более новые версии и оригинальные модели Leopard 2A4, характеристики которых отличаются от современных, уже начиная с Leopard 2A5.

Характеристика Leopard 2A6, которые Германия может передать Украине

Журнал Military Ordnance называет Leopard 2A6 лучшим основным боевым танком современности по уровню развития основных характеристик: огневой мощи, броневой защиты и мобильности.

Leopard 2А6 считаются примером качества и надежности. Этот танк имеет классическую схему общей компоновки с расположением двигательной установки и трансмиссии в задней части корпуса. Экипаж состоит из 4 человек.

Вооружение

Основным орудием Leopard 2А6 является 120-миллиметровая гладкоствольная пушка Rh120 (Rheinmetall). Ее техническая скорострельность составляет 10 – 12 выстрелов в минуту. Это орудие длиной 44 калибра легко стабилизируется, что позволяет вести эффективную стрельбу на ходу. Подкалиберный снаряд такой пушки может поразить броню толщиной 350 миллиметров на дистанции до 2 000 метров.

Кроме этого, на Leopard 2А6 может быть установлена удлиненная пушка Rh l 120/L55 с длиной ствола в 55 калибров.

Особого внимания заслуживает немецкая система управления огнем EMES 15. Она позволяет вести высокоточную стрельбу независимо от времени, с места и во время движения. При этом обработка всех необходимых данных для совершения выстрела занимает всего 4 секунды.

Система управления вооружения EMES 18 позволяет танку Leopard 2А6 поразить движущуюся цель с первого выстрела в то время, когда он сам двигается по местности.

Вспомогательное вооружение Leopard 2А6: немецкие пулеметы MG3 калибра 7,62 мм, один из которых спарен с главным орудием танка, а второй установлен на люке и может быть использован как зенитное оружие.

Цена. По данным 2017 года стоимость одной единицы Leopard 2А6 оценили в 6,79 миллионов долларов США.

Прочность

Башня и корпус Leopard 2А6 имеют современную и устойчивую к снарядам форму. Верхний лобовой лист корпуса имеет большой угол наклона к вертикали, что вместе с применением многослойной брони обеспечивает достаточно эффективную защиту от бронебойных подкалиберных снарядов и противотанковых управляемых ракет. Кроме этого, в топливных баках имеется специальный наполнитель, препятствующий взрыву при их повреждении.

Несмотря на свою габаритность и стойкость, танк достаточно подвижный. Подвижность обеспечивает единый силовой блок, объединяющий мощный дизельный двигатель MB 873 Ка-501 и автоматическую гидромеханическую трансмиссию HSWL – 354/3, обеспечивающую четыре передачи переднего и два задних хода. Среди главных преимуществ объединения двигателя и трансмиссии в единый блок можно выделить возможность их быстрой замены. Даже в полевых условиях этот процесс занимает около 15 минут.

Кроме этого, на модели Leopard 2А6 имеется современная система предупреждения лазерного облучения в пределах 360°. Она оповещает экипаж об угрозе применения врагом лазерной наводки.

Обратите внимание. В сети началось движение с призывом предоставить Украине Leopard. Хештег "FreeLeopards" активно распространяют для привлечения внимания обычные люди и чиновники западных стран.