Детали сообщило министерство обороны Норвегии. Известно, что в пакет входит 8 танков Leopard 2A и 4 ремонтно-эвакуационных машины.

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Помимо бронированной техники Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей.

Сейчас мы считаем абсолютно верным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не имела успеха в своей агрессии,

– заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

В минобороны отметили, что танки играют одну из решающих ролей в будущем наступлении Вооруженных Сил Украины, которое позволит украинскому народу вернуть свои земли.

Справка. Норвегия пообещала передать Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2. В целом, по информации главы Пентагона Ллойда Остина, 9 стран передадут Украине свыше 150 танков Leopard. Кроме того, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.

Как Норвегия поддерживает Украину

Кроме властей, оказывающих регулярную военную помощь, Украину поддерживают и обычные норвежцы. Так, ночью 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 73-летний норвежец Кьетил Крейн устроил аттракцию для российских дипломатов. Он под их резиденцией включил сигнал воздушной тревоги. Муж хотел, чтобы россияне почувствовали, как это просыпаться под звуки сирен.

В Варшаве 24 февраля активисты пришли под здание, где живут российские дипломаты, и включили сирены и звуки взрывов. Акцию протеста провели на улице Бетховена, 3 в 6 утра.