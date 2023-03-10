Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии. Следует отметить, что министр обороны страны 10 марта был с визитом в Киеве. Там он встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским.
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Норвегия передает Украине еще два взвода NASAMS
Норвегия в сотрудничестве с Соединенными Штатами предоставит Украине две полноценные огневые установки NASAMS.
Украина предстала перед критической необходимостью защищаться от ракетных ударов, и Норвегия поможет в этом,
– отметил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
Две огневые установки NASAMS, которые Норвегия передаст в сотрудничестве с Соединенными Штатами, станут дополнением к двум установкам, предоставленным США минувшей осенью.
Украинское ПВО еще необходимо усиливать
ЗРК NASAMS доказали свою эффективность как система противовоздушной обороны. Добавление еще двух огневых установок значительно улучшит способность нашего государства защищать свои города и критически важные объекты инфраструктуры от российских ракетных атак. Норвегия научит украинский персонал обслуживать и эксплуатировать систему.
"Ранее Норвегия уже предоставляла оборудование и тренинги в рамках американской помощи Украине по программе NASAMS. Эти пожертвования были высоко оценены и способствовали отражению ракетных атак", – добавил Грамм.
По его словам, продолжение российских атак на украинскую инфраструктуру подчеркивает необходимость дальнейшего усовершенствования противовоздушной обороны Украины.
"Украина неоднократно обращалась к международным партнерам с просьбой предоставить больше и лучшие системы противовоздушной обороны", – отметил министр обороны Норвегии.
По информации NRK, Норвегия предоставляет пусковые установки, а США – радиолокационные станции для них. Норвегия также внесла свой вклад в подготовку к развертыванию двух взводов, которые ранее предоставили США.