Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Франция и Великобритания делают все, чтобы война не распространилась на другие части света. Поэтому лидеры стран договорились о предоставлении очередной помощи нашему государству.

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Британия и Франция будут учить украинских воинов

По результатам договоренностей, страны будут совместно обучать украинских морских пехотинцев во время войны в Украине.

Мы договорились об обучении украинских морских пехотинцев, что поможет дать Украине решающее преимущество на поле боя и поможет Украине выиграть эту войну.

– заявил Риши Сунак.

Премьер также отметил, что Великобритания и Франция работают вместе, чтобы Владимир Путин "никогда больше не мог использовать энергию Запада как оружие".

Что известно о дополнительной поддержке от Франции и Великобритании