Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Франція та Велика Британія роблять усе, щоб війна не поширилася на інші частини світу. Тому лідери країн домовились про надання чергової допомоги нашій державі.

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Британія та Франція навчатимуть українських воїнів

За результатами домовленостей, країни спільно навчатимуть українських морських піхотинців під час війни в Україні.

Ми домовилися про навчання українських морських піхотинців, що допоможе дати Україні вирішальну перевагу на полі бою і допоможе Україні виграти цю війну,

– заявив Ріші Сунак.

Прем'єр також зазначив, що Велика Британія та Франція працюють разом, щоб Владімір Путін "ніколи більше не міг використати енергію Заходу як зброю".

Що відомо про додаткову підтримку від Франції та Британії