Зауважимо, що прем'єр Великої Британії у п'ятницю, 10 березня, прилетів з офіційним візитом у Париж. Він планує узгодити з президентом Франції Еммануелем Макроном розроблення високоточної зброї для захисту від агресії Росії.

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Велика Британія та Франція стоять пліч-о-пліч з Україною і готові допомагати

Прем'єр повідомив, що Британія та Франція хочуть допомогти Україні зброєю, яка буде вирішальною на полі бою. Ріші Сунак додав, що його країна взяла на себе лідерство у наданні основних бойових танків.

Крім того, передача далекобійного озброєння стала ще однією сферою підтримки, у якій вдалося просунутися. Партнери розуміють, що на чинній стадії війни таке озброєння відіграє велику роль.

Велика Британія та Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як і інші країни. Успіхом останнього року стало зміцнення альянсу країн, не тільки в НАТО, не тільки в Європі, альянсу, який розтягнувся по всьому світу,

– зазначив Ріші Сунак.

Прем'єр також заявив, що війна в Україні, на його думку, закінчиться за столом переговорів. Втім, саме українська сторона має приймати остаточне рішення у цьому питанні.

Французький лідер Еммануель Макрон зустрів британського партнера у Парижі. У своїх соцмережах він зауважив, що в Британії й Франції багато спільних викликів і цілей.

Долі Великої Британії та Франції пов’язані. Наші виклики спільні. Збереження нашої планети, підтримка України, безпека та енергетична співпраця: разом ми досягаємо прогресу,

– написав Макрон.

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