Отметим, что премьер Великобритании в пятницу, 10 марта, прилетел с официальным визитом в Париж. Он планирует согласовать с президентом Франции Эммануэлем Макроном разработку высокоточного оружия для защиты от агрессии России.

Читайте также Крепкие как крица: как помогут Украине польские танки PT-91 Twardy

Великобритания и Франция стоят бок о бок с Украиной и готовы помогать

Премьер сообщил, что Британия и Франция хотят помочь Украине оружием, которое будет решающим на поле боя. Риши Сунак добавил, что его страна взяла на себя лидерство по предоставлению основных боевых танков.

Кроме того, передача дальнобойного вооружения стала еще одной поддержкой, в которой удалось продвинуться. Партнеры понимают, что на действующей стадии войны такое вооружение играет большую роль.

Великобритания и Франция стоят бок о бок из Украины, как и другие страны. Успехом последнего года стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, а растянувшегося по всему миру альянса.

– отметил Риши Сунак.

Премьер также заявил, что война в Украине, по его мнению, окончится за столом переговоров. Впрочем, именно украинская сторона должна принимать окончательное решение по этому вопросу.

Французский лидер Эммануэль Макрон встретил британского партнера в Париже. В своих соцсетях он заметил, что в Британии и Франции много общих вызовов и целей

Судьбы Великобритании и Франции связаны. Наши вызовы общие. Сохранение нашей планеты, поддержка Украины, безопасность и энергетическое сотрудничество: вместе мы достигаем прогресса,

– написал Макрон.

Обратите внимание JDAM-ER для контрнаступления: все, что известно о крылатых "умных бомбах", получивших ВСУ

ЕС согласовал ускорение закупки и поставок боеприпасов для Украины