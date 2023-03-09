Также в ЕС планируется закупить еще больше боеприпасов для Украины. Однако страны еще должны подумать, как эти планы сделать реальными.
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ЕС планирует ускорить поставки боеприпасов для Украины
8 марта страны ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По словам Борреля, страны ЕС получат финансовые стимулы в 1 миллиард евро, чтобы отправить больше артиллерийских снарядов Украине. Также еще 1 миллиард евро уйдет на совместную закупку новых снарядов.
Мы достигли общего согласия по этой процедуре, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть подробно обсуждено,
– отметил глава дипломатии ЕС.
Боррель надеется, что план ЕС будет согласован на встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Раньше ЕС выделил Украине 500 миллионов помощи. Кроме того, наша страна получит 45 миллионов евро для миссии военной помощи ЕС.
- Польша отправила еще десять танков Leopard 2 для Украины.
- Недавно первый "Леопард", который Канада передала Украине, уже прибыл в Польшу. В общей сложности Оттава планирует отправить четыре таких танка.
- Вскоре Украина получит танки Leopard 2A6 из Германии и Португалии.
- Кстати, с начала полномасштабной войны Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими компаниями. Однако только за прошлый год отправила ВСУ вооружение на сумму не менее 1 миллиарда долларов.
- Так, за два года Болгария поставила Украине помощь через страны-посредники, в частности через США, Великобританию и Польшу.