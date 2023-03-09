Также в ЕС планируется закупить еще больше боеприпасов для Украины. Однако страны еще должны подумать, как эти планы сделать реальными.

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ЕС планирует ускорить поставки боеприпасов для Украины

8 марта страны ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По словам Борреля, страны ЕС получат финансовые стимулы в 1 миллиард евро, чтобы отправить больше артиллерийских снарядов Украине. Также еще 1 миллиард евро уйдет на совместную закупку новых снарядов.

Мы достигли общего согласия по этой процедуре, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть подробно обсуждено,

– отметил глава дипломатии ЕС.

Боррель надеется, что план ЕС будет согласован на встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.

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