Кстати, недавно первый танк Leopard 2 от Канады для Украины уже прибыл в Польшу. К тому же четыре танка уже находятся в нашем государстве.

Важно Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Польша отправит в Украину еще больше Leopard

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что в Украину прибудут еще 10 танков Leopard 2. Ранее Варшава передала Киеву четыре таких танка.

Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4,
– заявил Блащак.


Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Военная помощь Украине: последние новости

  • Недавно министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что остальные 60 танков, обещанных Украине в феврале, являются танками Т-72 и PT-91 Twardy. Их обещали передать вместе с Leopard или даже скорее.
  • К тому же для Украины немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall хочет купить почти 100 Leopard 1.
  • Первый "Леопард", который Канада передала Украине, уже прибыл в Польшу. В общей сложности Оттава планирует отправить четыре таких танка.
  • В Португалии также заявили, что предоставят Украине "Леопарды". В частности, планируют отправить 4 танка.
  • Кстати, к "танковой коалиции" уже присоединились не менее 12 государств. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.
  • Вскоре Украина получит танки Leopard 2A6 из Германии и Португалии. Кроме того, Германия предоставила для ВСУ дополнительные установки Gepard.
  • В ФРГ сообщили, что Силы обороны Украины получили от Германии еще 2 самоходные зенитные установки Gepard и около 6 000 снарядов к ним.
  • Кроме того, Германия готовит к передаче 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 и 500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.