Кстати, недавно первый танк Leopard 2 от Канады для Украины уже прибыл в Польшу. К тому же четыре танка уже находятся в нашем государстве.

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Польша отправит в Украину еще больше Leopard

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что в Украину прибудут еще 10 танков Leopard 2. Ранее Варшава передала Киеву четыре таких танка.

Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4,

– заявил Блащак.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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