Також в ЄС планують закупити ще більше боєприпасів для України. Однак країни ще мають подумати, як ці плани зробити реальними.

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ЄС планує прискорити постачання боєприпасів для України

Так, 8 березня країни ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для України. Про це розповів глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

За словами Борреля, країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 мільярда євро, щоб відправити більше артилерійських снарядів Україні. Також ще 1 мільярд євро піде на спільну закупівлю нових снарядів.

Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено,

– зазначив глава дипломатії ЄС.

Боррель сподівається, що план ЄС узгодять на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Євросоюзу 20 березня.

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