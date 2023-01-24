Сначала об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также обратился к Германскому правительству с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2.
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Польская заявка на реэкспорт танков была получена
Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что федеральное правительство Германии хочет рассмотреть заявку польского правительства на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства"с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта вооружений".
Министр экономики Кристиан Линднер заявил, что в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.
Есть устоявшаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение,
– сказал Линднер,
Он не уточнил о каких сроках может идти речь.
Танки Leopard для Украины: последние новости
- Берлин в ближайшее время должен принять решение о предоставлении Украине танков Leopard. Сейчас германское правительство продолжает изучать этот вопрос. Однако каким будет это решение – пока неизвестно.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать решению Польши о передаче Украине Leopard 2 без их согласования. Впрочем, по словам чиновника, Варшава еще не обращалась в Берлин с просьбой разрешить предоставить танки Украине.
- Определенный прорыв в вопросах с предоставлением Украине немецких танков все же есть, а именно договоренность об обучение наших военных управлять Leopard 2. Это сигнал, что наше государство все же получит эти танки.
- Польша – одно из тех государств, которые готовы передать Украине Leopard. Она уже официально пригласила у Германии одобрение на поставку нашему государству германских танков. Издание ABC News заявило, что 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard
- В случае согласования Германией поставок Leopard 2 Украина получит около 100 единиц этой техники от союзников.