Сначала об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также обратился к Германскому правительству с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2.

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Польская заявка на реэкспорт танков была получена

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что федеральное правительство Германии хочет рассмотреть заявку польского правительства на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства"с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта вооружений".

Министр экономики Кристиан Линднер заявил, что в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.

Есть устоявшаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение,

– сказал Линднер,

Он не уточнил о каких сроках может идти речь.

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