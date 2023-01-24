Спершу про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він також звернувся до Німецького уряду з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.
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Польська заявка на реекспорт танків була отримана
Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що федеральний уряд Німеччини хоче розглянути заявку польського уряду на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва "з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".
Міністр економіки Крістіан Лінднер заявив, що у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.
Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення,
– сказав Лінднер,
Він не уточнив про які терміни може йтися.
Танки Leopard для України: останні новини
- Берлін найближчим часом має ухвалити рішення щодо надання Україні танків Leopard. Зараз німецький уряд продовжує вивчати це питання. Однак яким буде це рішення – поки невідомо.
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не перешкоджатиме рішенню Польщі щодо передачі Україні Leopard 2 без їхнього погодження. Утім, за словами посадовиці, Варшава ще не зверталася до Берліна з проханням дозволити надати танки Україні.
- Певний прорив у питаннях з наданням Україні німецьких танків таки є, а саме домовленість про навчання наших військових управляти Leopard 2. Це є сигналом, що наша держава все ж отримає ці танки.
- Польща – одна з тих держав, які готові передати Україні Leopard. Вона вже офіційно запросила у Німеччини схвалення на постачання нашій державі німецьких танків. Видання ABC News заявило, що 12 країн підтримали надання Україні танків Leopard.
- У випадку погодження Німеччиною постачання Leopard 2, Україна отримає близько 100 одиниць цієї техніки від союзників.