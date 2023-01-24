Спершу про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він також звернувся до Німецького уряду з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.

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Польська заявка на реекспорт танків була отримана

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що федеральний уряд Німеччини хоче розглянути заявку польського уряду на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва "з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".

Міністр економіки Крістіан Лінднер заявив, що у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.

Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення,

– сказав Лінднер,

Він не уточнив про які терміни може йтися.

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