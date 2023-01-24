Так, речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що відповідних заяв у Пентагоні не озвучували. Мовляв, як тільки рішення буде прийнято, про це обов'язково повідомлять.

Увага США вже найближчим часом можуть оголосити про передачу Abrams Україні, – WSJ

Наразі немає жодних заяв від Пентагону щодо відправки танків "M1 Abrams" в Україну,

– зазначив Патрік Райдер.

Втім, можливо, ключове у словах Патріка Райдера саме "поки не готові". Так, CNN пише з посиланням на трьох офіційних осіб США, які знайомі з обговореннями, адміністрація Байдена завершує плани щодо відправки американських танків Abrams в Україну і може зробити офіційну заяву вже цього тижня.

Зазначають, що оголошення про танки може бути частиною спроби розірвати дипломатичну суперечку з Німеччиною, яка заявила, що не відправлятиме свої танки Leopard в Україну, якщо США також не погодяться відправити свої танки M1 Abrams.