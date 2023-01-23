Україна потребує танків та тактичних ракети дальньої дії ATACMS. Про це заявив американський сенатор Майкл Маккол.

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Ракети зможуть вдарити по Криму

Маккол зазначив, що за допомогою ATACMS можна буде вдарити по військових об'єктах окупантів в Криму та місцях зосередження іранських безпілотників. Ці дрони разом з ракетами не лише вражають енергооб'єкти України, а й вбивають цивільних.

Чи буде Україна атакувати Крим? Не забувайте, Росія незаконно окупувала Крим з усіма порушеннями міжнародних законів. Я не вважаю, що Крим – частина Росії,

– наголосив сенатор.

Маккол переконаний, якщо США передадуть Україні все, що необхідно, вона переможе. Мовиться про переносні ЗРК Stinger, протитанкові комплекси Javelin, реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Якою буде реакція Путіна

Маккол також прокоментував ймовірну реакцію Путіна на удар по Криму. Він наголосив, що диктатор – найбільший провокатор у цій війні.

А як він відреагував, коли ми надали HIMARS!? Тому і тут буде так само,

– зазначив Маккол.

Маккол закликав передати і танки

Окремо чиновник зазначив, якщо США нададуть Україні принаймні один танк Abrams – це підштовхне Німеччину надати Києву Leopard 2. Є 10 країн, які мають на озброєнні танки Leopard 2, але їм необхідний дозвіл Німеччини для передачі.

Маккол звернув увагу на нові загрози. За прогнозами, взимку Росія розпочне наступ. Тому Україна потребує цих танків.