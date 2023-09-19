Об этом прямо перед началом встречи генерал сказал в комментарии журналистам "Радио Свободы". Также на авиабазу прибыл уже глава Минобороны Украины Рустем Умеров и его американский коллега Ллойд Остин.

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"Это будет отличная встреча", - генерал Милли перед началом "Рамштайна".

Милли пообещал "великолепную" встречу перед началом "Рамштайна": видео

"Рамштайн" начался

Глава Пентагона Ллойд Остин поздравил нового министра обороны Рустема Умерова, впервые с начала вступления в должность участвующего в заседании контактной группы. Также он начал выступление с благодарности Алексею Резникову "за его тяжелый труд и самоотверженность и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".

"Я хочу приветствовать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Прекрасно, что вы здесь. Мне очень понравился наш звонок несколько дней назад и, конечно, понравилась наша встреча, которую мы только что завершили. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами и вашей командой" – сказал Остин.

Важно. Формат "Рамштайн", объединяющий более 50 стран мира, был начат с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Глава Пентагона подчеркнул, что обещаны Вашингтоном танки Абрамс уже скоро приедут в Украину. По словам Остина, в целом США и глобальные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов прямой помощи для обороны Украины и "сейчас эти пожертвования демонстрируют глубокую решимость около 50 стран, которые собрались здесь".