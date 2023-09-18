Новый пакет обещает министр обороны Борис Писториус. Уже завтра, 19 сентября, состоится новое заседание "Рамштайн". Сам Писториус не будет присутствовать, поскольку заболел коронавирусом, но он отправит представителей.

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Какой помощи ожидать

Как говорит Писториус, боеприпасы – это то, в чем Украина нуждается больше всего. Так что их будет больше – это взрывные боеприпасы, минометные боеприпасы, минные ракеты.

Германия поможет с защищенными автомобилями и системами разминирования, а также отправит одежду, электрические и тепловые генераторы, ведь зима уже близко.

Будут ли Taurus

На вопрос, почему речь не идет о ракетах Taurus, Писториус ответил очень размыто.

Оказывая помощь Украине, мы спрашиваем себя: где наши сильные стороны? Это наши современные боевые танки Leopard 2A6. Есть наземная противовоздушная оборона. Наша система противовоздушной обороны IRIS T SLM ежедневно спасает жизнь в Украине. Мы занимаем второе место в мире по военной поддержке Украины,

– сказал министр.