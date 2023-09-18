Сама же министр Бербок занимает глубокую проукраинскую позицию и выступает за активную передачу стране оружия. В частности, 11 сентября она приезжала в Киев обсудить ряд важных вопросов.
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Громкое заявление МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала диктатором Си Цзиньпина прямом эфире Fox News на прошлой неделе. Такое мнение озвучила в ответ на вопрос о войне России против Украины.
Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си – президента Китая? Украина должна выиграть эту войну,
– убеждала Бербок.
Поднебесная не обошла слово министра стороной. Представитель МИД Китая Мао Нин на пресс-брифинге назвала заявление "чрезвычайно абсурдным" и заявила, что МИД Германии посягает на политическое достоинство Китая. В структуре пожаловались, что подобные действия представляют собой политическую провокацию. Китай уже пожаловался Германии на эти слова.
Роль Си Цзиньпина в войне
- Россия на фоне изоляции из-за войны против Украины пытается укрепить экономические связи с Китаем. В частности, углубление торговли может повлиять на войну в Украине, ведь Поднебесная будет продавать стране-агрессору "товары для поддержки военных усилий"
- Слово Китая может играть роль в решениях, принятых во время приезда Ким Чен Ына в Россию – этого не случилось без разрешения Поднебесной. Глава Северной Кореи не полностью контролируется Си Цзиньпином, однако тот оказывает определенное влияние. США могут убедить Китай поспособствовать расторжению договоренностей КНДР и России.
- Китай пытается балансировать между глобальными игроками – его интересуют только собственные интересы. Война в Украине заставляет Си Цзиньпина задуматься о приоритетах, ведь ему не выгодна война в центре Европы.