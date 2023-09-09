В первую очередь Китай учитывает собственные интересы. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что Пекин пытается балансировать между глобальными игроками.

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Как Пекин относится к Украине

Китай активно противопоставляет себя западному миру и странам, имеющим тесные отношения с Россией, в частности Индии. Поэтому Россия для Китая – балансир между западным и восточным миром. Ведь война, которую начала Москва, отвлекает внимание, что выгодно для Пекина.

Китаю выгодно иметь тесные отношения с Западом, особенно с ЕС. Поэтому война в центре Европы вряд ли устраивает Пекин, как и прекращение зерновой сделки. Ведь треть из этого зерна получала Поднебесная,

– сказал эксперт-международник.

На первом месте для Китая – национальные интересы. Он предпочитает видеть себя лидером региона и дальше лидером на глобальном уровне.

Почему Си не поедет на саммит G20

Также стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Нью-Дели. Его заменит премьер-министр страны Ли Цян. Такое решение, вероятно, связано с нежеланием Китая участвовать в мероприятии, которое в известной степени служит для популяризации Индии. В частности, как возможного будущего лидера региона и Глобального Юга.

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Кроме этого, здесь могут быть скрыты политические намерения Индии. Ведь в 2024 году в стране планируют провести парламентские выборы. Допустим, именно поэтому Си не устраивает саммит "Большой двадцатки", который премьер-министр Индии Нарендра Моди может использовать для собственных политических дивидендов.

Следует понимать, что между Китаем и Индией существуют определенные противоречия и напряжения. В частности, говорится о вооруженных столкновениях на китайско-индийской границе. Также необходимо отметить экономический спад в Китае. Так что Си Цзиньпин не часто отправляется за пределы страны, ведь предпочитает заниматься внутренними делами,

– заметил Станислав Желиховский.

По всей вероятности, китайский лидер готовится к саммиту "Один пояс – один путь", который состоится 13 – 14 сентября в Гонконге. На мероприятии должно присутствовать около 80 чиновников и лидеров бизнеса. То есть Си пытается показать себя хозяином, но уже на другом саммите.

Отметим, что для президента Китая важными форматами являются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Си хочет расширить БРИКС путем привлечения стран, не относящихся к западному миру.

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