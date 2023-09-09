Насамперед Китай зважає на власні інтереси. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що Пекін намагається балансувати між глобальними гравцями.

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Як Пекін ставиться до України

Китай наразі активно протиставляє себе західному світу та країнам, які мають тісні відносини з Росією, зокрема Індії. Тому Росія для Китаю – балансир між західним та східним світом. Адже війна, яку розпочала Москва, відвертає увагу, що є вигідним для Пекіну.

Китаю вигідно мати тісні відносини із Заходом, а особливо з ЄС. Тому війна у центрі Європи навряд чи влаштовує Пекін, як і припинення зернової угоди. Адже третину з цього збіжжя отримувала Піднебесна,

– сказав експерт-міжнародник.

На першому місці для Китаю – національні інтереси. Він воліє бачити себе лідером регіону та надалі лідером на глобальному рівні.

Чому Сі не поїде на саміт G20

Також стало відомо, що китайський лідер Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 до Нью-Делі. Натомість його замінить прем'єр-міністр країни Лі Цян. Таке рішення, ймовірно, пов'язане із небажанням Китаю брати участь у заході, який певною мірою служить для популяризації Індії. Зокрема, як можливого майбутнього лідера регіону та Глобального Півдня.

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Крім цього, тут можуть бути приховані політичні наміри Індії. Адже у 2024 році в країні планують провести парламентські вибори. Припустимо, саме тому Сі не влаштовує саміт "Великої двадцятки", який прем'єр-міністерка Індії Нарендра Моді може використати для власних політичних дивідендів.

Варто розуміти, що між Китаєм та Індією існують певні суперечності та напруження. Зокрема, мовиться про збройні сутички на китайсько-індійському кордоні. Також необхідно зазначити економічний спад у самому Китаї. Тож Сі Цзіньпін не часто вирушає за межі країни, адже воліє займатися внутрішніми справами,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Ймовірно, китайський лідер готується до саміту "Один пояс – один шлях", який відбудеться 13 – 14 вересня у Гонконзі. На заході мають бути присутніми близько 80 урядовців та лідерів бізнесу. Тобто Сі намагається показати себе господарем, але вже на іншому саміті.

Зазначимо, для президента Китаю важливими форматами є БРІКС та Шанхайська організація співробітництва. Сі хоче розширити БРІКС шляхом залучення країн, які не належать до західного світу.

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