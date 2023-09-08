Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валерий Дымов, отметив, что президент США хотел бы встретиться с Си Цзиньпином и заявлял об этом публично. К слову, встреча стран "Большой двадцатки" состоится в Нью-Дели.

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В Китае сейчас серьезные экономические проблемы. Страна зависит от внешних рынков и участия в глобальных процессах. Драйвером китайской экономики была недвижимость. Однако с этим проблемно. В настоящее время низкий рост китайской экономики. А это для Си Цзиньпина, считает политолог, "смерти подобно".

Есть такие вещи, которые показывают, что Си Цзиньпину лучше не поехать, чем показать, что он либо в ослабленной позиции, либо не будет договариваться в то время, когда Китай очень сильно зависит от торговли с ЕС и США,

– подчеркнул Дымов.

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Изменил ли Китай свою позицию по отношению к Украине

По данным Bloomberg, КНР смягчила свою позицию насчёт войны России против Украины. По мнению политолога, позиция Китая не стала проукраинской.

К тому же эта страна никогда жестко не формулировала ее, но даже и не говорила о том, что эта война – это российская агрессия против Украины. КНР это называла "конфликтом Украины" или "украинской проблемой".

Так Китай был условно "нейтральным", но эта "нейтральность" была пророссийской. Сейчас даже спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй уже не настаивает на так называемом китайском "мирном плане", чтобы Украина согласилась, в частности, на заморозку конфликта и начала вести переговоры.

"Сейчас они уже не настаивают, понимая, что Украина на это не пойдет. А наши европейские и американские союзники, партнеры тоже на это не пойдут. Поэтому просто они перестали настаивать на этом", – сказал Валерий Дымов.

Поэтому, уверен политолог, позиция Китая просто стала менее упорной по поводу пророссийского "нейтралитета".

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