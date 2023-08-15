В столице Индии 9 и 10 сентября 2023 года будет проходить саммит "Большой двадцатки". На сайте G20 среди списка приглашенных гостей можно увидеть президента страны-агрессора.

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Кого еще пригласили в Нью-Дели

На этом саммите ждут лидеров всех стран, входящих в состав "Большой двадцатки". Кроме России, это США, Великобритания, Китай, Франция, Германия, Турция, Канада, Япония, Италия, Аргентина, Бразилия, Австралия, Индия, Саудовская Аравия, Республика Корея, Мексика, Южная Африка, Индонезия, а также Евросоюз.

В этом году на саммит также пригласили Египет, Сингапур, Испанию, Бангладеш, Оман, Нигерию, Маврикий, Нидерланды, ОАЭ. Однако Украины по состоянию на 15 августа нет в списке приглашенных.

Собирается ли Путин на саммит

Недавно западные журналисты, ссылаясь на анонимные источники, в Кремле сообщали, что российский диктатор может посетить Индию. По данным СМИ, администрация тирана освобождает расписание для Путина на время проведения этого мероприятия.

Напомним, что весной 2023 года проходил саммит "Большой двадцатки" на уровне министров иностранных дел. На нем глава МВД государства-террориста Сергей Лавров публично оконфузился, когда попытался распространять кремлевскую пропаганду. Он заявил, что якобы против России развязали войну, после чего люди над ним начали смеяться прямо в зале.

Что говорят эксперты о Путине и G20