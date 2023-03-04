К примеру, выбросить государство-агрессора из G-20 очень просто. Об этом 24 Канала сказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015 – 2019 годы), председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.

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Россию будут изолировать еще больше

По словам дипломата, есть страны, которые играют на антиамериканизме и воспринимают это исключение как усиление роли США и союзников. Это не только Китай. Это и Индия, и Бразилия, и Южно-Африканская Республика. Поэтому они хотят оставить эту площадку и диалог.

Еще до полномасштабного вторжения Путин приезжал и ходил там как неприкаянный, никто к нему не подходил. Ничего хорошего Россия там не находит. Но такая позиция, на мой взгляд, способствует продолжению войны, потому что она полностью не изолирует Россию,

– замечает посол.

Если бы сегодня государство-агрессор было в полной изоляции, в частности, речь идет о Китае, Индии, то шансов о чем-то говорить вообще не было. Русские бы поняли всю бесперспективность ожиданий длительного ведения войны.

Чалый напоминает, что ранее Россия входила в G-8 ("Большая восьмерка"), но ее оттуда выбросили. Теперь мы называем этот международный клуб правительств "Большая семерка".

Что касается организаций, действующих на базе устава, таких как ООН, здесь гораздо сложнее: либо нужно перезагружать всю систему, что так или иначе созрет после войны, либо изолировать от блокирования решений. Сейчас процесс идет по такому пути: как лишить Россию права вето. Но это будет происходить годами, а нам нужно решение сейчас,

– подчеркивает председатель правления Украинского кризисного медиацентра.

Безусловно, Россия все дальше и дальше погружается в изоляцию восприятия и поддержки. Во время последнего голосования ее поддержало только 7 членов, однако среди них нет серьезных стран или лидеров, которых уважали бы в мире.

"Есть некоторые страны, которые меня беспокоят больше других. Казахстан, Грузия и другие постсоветские страны могут стать видели, как Россия может выступить против них. Они занимают достаточно циничную позицию. Понятно, что Украина отстоит позиции, но эти страны могут стать следующими. Их Россия съест и не подавится", – убежден Чалый.

Пока есть надежда на Казахстан, акцентирует он, ведь там с визитом находится Энтони Блинкен. Эта страна также может быть жертвой, она может подкрепить позицию со стороны Китая. "Я думаю, что они должны как-то из этого выпрыгивать. Поэтому 100% изоляции России в мире нет, но этот процесс продолжается", – подытожил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015 – 2019 годы).