Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Украина не просто так подняла вопрос признания России государством-террористом, государством-спонсором терроризма, а также исключения из ООН и её Совбеза.
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"Это долгие процессы, но мы их пройдем. Даже когда победим в войне, мы все равно добьем это и сделаем. Вопрос – быстрее или дипломаты, или Вооруженные силы сделают свою задачу", – заявил он.
Давыдюк убежден, что эти задачи однозначно будут исполнены.
"Украина точно не оставит, чтобы мерзкая патосная российская морда типа Лаврова, Путина или, например, их проныр, которых они присылают пачкам в ООН, чтобы они там находились", – сказал политолог.
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Россия как Северная Корея
При этом Давыдюк сравнил страну-агрессора с Северной Кореей.
Россия, как Северная Корея, – должна сидеть исключительно у себя дома и спрашивать разрешения можно ли ей подать голос,
– заявил он.
Политолог считает, что относительно места России в Совбезе ООН можно общаться со странами "глобального Юга" – Бразилией, Аргентиной или Индией. Мол, эти густонаселенные страны с экономикой, мощнее в разы российской, не имеют представительства, а у россиян оно есть.
"Потому что они украли наследство СССР, потому что они через свои посольства торгуют наркотиками? Из-за того, что они убивают детей в Украине? Это, вероятно, причина?" – возмутился он.
Распределение наследия России
Николай Давыдюк убежден, что Украина должна "поднять аппетит" больших стран G20 и стран BRICS – группы крупнейших по площади и населению развивающихся стран – относительно распределения наследия Путинской России.
"И когда мы это сделаем, поверьте, они, как настоящие политические хищники, разорвут эту "тушу" и будет в мире счастье", – подытожил политолог.
Россия в международной политике: последние новости
- В Нью-Дели 3 марта прошла ежегодная многосторонняя конференция Raisina Dialogue. Во время выступления министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Россия пытается остановить войну, которую начали против нее, используя украинцев". А аудитория в зале разразилась смехом.
- На заявление Лаврова на саммите G20 отреагировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он заявил, что глава МИД России сегодня сочетает в себе клоуна, шута и бесчестного придурка.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров беседовали во время саммита "Большой двадцатки". Блинкен призвал Лаврова прекратить войну в Украине и принять участие в переговорах на основе мирного плана Владимира Зеленского.