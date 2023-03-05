Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, Україна не просто так порушила питання визнання Росії державою-терористом, державою-спонсором тероризму, а також виключення з ООН та її Радбезу.

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"Це довгі процеси, але ми їх пройдемо. Навіть, коли переможемо у війні, ми все одно доб'ємо це й зробимо. Питання – швидше чи дипломати, чи Збройні сили зроблять своє завдання", – заявив він.

Давидюк переконаний, що ці завдання однозначно будуть виконані.

"Україна точно не полишить, щоби мерзотна патосна російська пика типу Лаврова, Путіна чи, наприклад, їхніх нишпорок, яких вони присилають пачкам в ООН, щоби вони там перебували", – сказав політолог.

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Росія як Північна Корея

При цьому, Давидюк порівняв країну-агресорку з Північною Кореєю.

Росія, як Північна Корея, – повинна сидіти виключно в себе вдома і питати дозволу чи можна їй подати голос,

– заявив він.

Політолог вважає, що щодо місця Росії в Радбезі ООН, можна спілкуватися з країнами "глобального Півдня" – Бразилією, Аргентиною чи Індією. Мовляв, ці густонаселені країни з економікою, потужнішою в рази за російську, не мають представництва, а росіяни мають.

"Бо вони вкрали спадок СРСР, бо вони через свої посольства торгують наркотиками? Через те, що вони вбивають дітей в Україні? Це, можливо, причина?" – обурився він.

Розподіл спадку Росії

Микола Давидюк переконаний, що Україна має "підняти апетит" великих країн G20 і країн BRICS – групи найбільших за площею та населенням країн, які розвиваються – щодо розподілу спадку Путінської Росії.

"І коли ми це зробимо, повірте, вони, як справжні політичні хижаки, розірвуть цю "тушу" й буде у світі щастя", – підсумував політолог.

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