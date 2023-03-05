Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, Україна не просто так порушила питання визнання Росії державою-терористом, державою-спонсором тероризму, а також виключення з ООН та її Радбезу.
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"Це довгі процеси, але ми їх пройдемо. Навіть, коли переможемо у війні, ми все одно доб'ємо це й зробимо. Питання – швидше чи дипломати, чи Збройні сили зроблять своє завдання", – заявив він.
Давидюк переконаний, що ці завдання однозначно будуть виконані.
"Україна точно не полишить, щоби мерзотна патосна російська пика типу Лаврова, Путіна чи, наприклад, їхніх нишпорок, яких вони присилають пачкам в ООН, щоби вони там перебували", – сказав політолог.
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Росія як Північна Корея
При цьому, Давидюк порівняв країну-агресорку з Північною Кореєю.
Росія, як Північна Корея, – повинна сидіти виключно в себе вдома і питати дозволу чи можна їй подати голос,
– заявив він.
Політолог вважає, що щодо місця Росії в Радбезі ООН, можна спілкуватися з країнами "глобального Півдня" – Бразилією, Аргентиною чи Індією. Мовляв, ці густонаселені країни з економікою, потужнішою в рази за російську, не мають представництва, а росіяни мають.
"Бо вони вкрали спадок СРСР, бо вони через свої посольства торгують наркотиками? Через те, що вони вбивають дітей в Україні? Це, можливо, причина?" – обурився він.
Розподіл спадку Росії
Микола Давидюк переконаний, що Україна має "підняти апетит" великих країн G20 і країн BRICS – групи найбільших за площею та населенням країн, які розвиваються – щодо розподілу спадку Путінської Росії.
"І коли ми це зробимо, повірте, вони, як справжні політичні хижаки, розірвуть цю "тушу" й буде у світі щастя", – підсумував політолог.
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- У Нью-Делі 3 березня відбулася щорічна багатостороння конференція Raisina Dialogue. Під час свого виступу міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що "Росія намагається зупинити війну, яку розпочали проти неї, використовуючи українців". Натомість аудиторія в залі вибухнула сміхом.
- На заяву Лаврова на саміті G20 відреагував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він заявив, що глава МЗС Росії сьогодні поєднує у собі клоуна, блазня та безчесного придурка.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров мали розмову під час саміту "Великої двадцятки". Блінкен закликав Лаврова припинити війну в Україні та взяти участь у переговорах на основі мирного плану Володимира Зеленського.