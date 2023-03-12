Этот шаг – от абсолютной безвыходности. Диктатор оказался мировым изгнанником, с ним немногие общаются. Об этом 24 Каналу сказал полковник, бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов.

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Диктатор не отважится

Последнее общение на международном уровне у Путина было, когда он ездил в Среднюю Азию. Там диктатору удалось встретиться с Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии.

Для него это очень важная вещь – выйти из этого блэкаута. Но другой вопрос: как он туда полетит или поедет? Он же опасается, что его самолет могут просто сбить. Именно поэтому он едет только в Среднюю Азию и в Беларусь к Лукашенко,

– подчеркнул полковник.

Мы видели, как смеялись над Лавровым во время последней встречи министров иностранных дел в рамках Большой двадцатки. "Я думаю, что над Путиным могут также посмеяться, а, возможно, и сделать что-то хуже", – говорит Жирнов. Он считает, что весь зал может либо повернуться спиной к Путину, либо вообще выйти.

Как отметил экс-сотрудник КГБ, Путин сделал заявление о визите, чтобы об этом поговорили. "Я на 90% уверен, что Путин не решится поехать", – подытожил Жирнов.

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