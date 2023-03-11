Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник, бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов. По его словам, российский диктатор собственноручно заложил фундамент развала России за 3 дня до вторжения в Украину, когда признал псевдореспублики.

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Путин открыл "ящик Пандоры"

Жирнов отметил, что диктатор открыл "ящик Пандоры" 21 февраля 2022 года, когда признал псевдореспублики на территории Украины. Ведь Россия – федеративное государство, поэтому все ее части имеют возможности, чтобы их независимость признали ООН и другие международные сообщества.

У них есть национальный флаг, свой язык, территория, история, все атрибуты государственной власти, конституция. У некоторых раньше даже были президенты, теперь остался только в Татарстане,

– подчеркнул он.

Экс-сотрудник КГБ отметил, что большинство республик имеют много ресурсов для того, чтобы быть независимыми и не иметь из-за этого никаких проблем. Он привел пример республики Коми, которая снабжает всю Россию газом, и Якутии, имеющей огромные залежи алмазов, золота, платины.

"Путин сам запустил эту машину. Я уже говорил, что если Россия проиграет в войне, то не сможет просуществовать в нынешнем виде более 5-10 лет", – убежден Жирнов.

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Распад может быть опасен

В то же время, как считает Сергей Жирнов, распад России на отдельные республики может привести к опасности. Существует проблема, кому именно отойдет ядерное оружие. Он напомнил, что похожая ситуация сложилась после распада Советского Союза.

"Мы увидели, что тогда 4 государства имели ядерное оружие: Беларусь, Казахстан, Украина и Россия. И 3 из них отдали свое ядерное оружие России. Украина теперь очень сильно сожалеет, что сделала это", – добавил экс-сотрудник КГБ.

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