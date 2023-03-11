Теперь стать независимыми хотят все. Об этом 24 Каналу сказал руководитель Бурятского национально-демократического движения Доржо Дугаров.
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Национальные движения уже не исчезнут
"Этот проект "Российской Федерации" уже не имеет никакого будущего, никаких перспектив. Он точно развалится. Конечно, они могут попытаться законсервировать ситуацию и создать что-то "Севернее Кореи", – говорит Дугаров.
Но вряд ли это удастся, уверяет он, ведь для этого недостаточно сил и ресурсов. Возможен и вариант военной хунты.
В любом случае национальные движения, что появились, уже не исчезнут. Люди поняли, что наша цель – создание собственных независимых национальных государств,
– подчеркнул Дугаров.
По словам руководителя Бурятского национально-демократического движения, представители его народа – и добровольно идущие воевать, и мобилизовавшие – активно ругают власть. "Рост недовольства в их рядах тоже есть. Мол, ими неправильно управляют, отправляют, но не снабжают правильно. И пусть они все проиграют и будут разгромлены", – отмечает он.
Как отметил Дугаров, за последние 20 лет Владимир Путин уничтожал талантливые и хорошие кадры у себя в армии и так далее. Шел обратный отрицательный отбор. У них не появилось талантливых генералов, только лизоблюды, холуи и другие. Я не знаю, смогут ли такие люди составить какую-нибудь оппозицию Путину. Наверное, они все покатятся вниз", – убежден Доржо Дугаров.
Почему Россия точно распадется
- Кремлевский диктатор Владимир Путин и его приспешники начали публично говорить о возможности распада России. Так они пытаются запугать Запад, но ничего страшного в этом не будет.
- По мнению политолога Николая Давидюка, Россия должна быть разделена потому что она слишком агрессивна, чтобы быть в клубе цивилизованных государств.
- Он добавил, что Владимир Путин – это смесь Горбачева и Николая 2. Такой типаж политиков всегда приводит к развалу государства. Кроме того, Россия построена на достижениях государств, которые они смогли колонизировать. К примеру, все крупнейшие инфраструктурные достижения и инновации в СССР делали украинцы и т.д.
- "Московия – не Россия. Они сами это говорили. Вот Чечня. Там никогда на русском языке не разговаривали. А Сахалин. Там русское что-то вообще было? Или Сибирь. Ходят с китайскими лицами и пытаются говорить на шаманском языке, который называют русским", – отметил Давыдюк.
- Политолог убежден, что Россия заслужила внешнее управление. Да и лучшие для нее правители всегда были иностранцами. Но Украина однозначно должна поучаствовать в выборе следующего правителя разделенной России.