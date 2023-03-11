Тепер вийти хочуть усі. Про це 24 Каналу сказав керівник Бурятського національно-демократичного руху Доржо Дугаров.
До теми Росія лусне, як кавун, і почнеться це з Кавказу найближчим часом, – Данілов
Національні рухи вже не зникнуть
"Цей проєкт "Російської Федерації" вже не має жодного майбутнього, жодних перспектив. Він точно розвалиться. Звичайно, вони можуть спробувати законсервувати ситуацію і створити щось "Північніше Кореї", – каже Дугаров.
Але навряд чи це вдасться, запевняє він, адже для цього недостатньо сил та ресурсів. Можливий і варіант військової хунти.
У будь-якому випадку, національні рухи, які з'явилися, вже не зникнуть. Люди зрозуміли, що наша ціль – створення власних незалежних національних держав,
– підкреслив Дугаров.
За словами керівника Бурятського національно-демократичного руху, представники його народу – і ті, які добровільно пішли воювати, і ті, яки мобілізували – активно сварять владу. "Зростання невдоволення у їхніх рядах теж є. Мовляв, ними неправильно керують, відправляють, але не постачають правильно. І нехай вони усі програють і будуть розгромлені", – наголошує він.
Як зауважив Дугаров, впродовж останніх 20 років Владімір Путін він знищував талановиті й хороші кадри у себе в армії і так далі. Йшов зворотний негативний відбір. У них не з'явилося талановитих генералів, лише лизоблюди, холуї та інші. Я не знаю, чи зможуть такі люди скласти якусь опозицію Путіну. Напевно, вони усі покотяться донизу", – переконаний Доржо Дугаров.
Чому Росія точно розпадеться
- Кремлівський диктатор Владімір Путін та його посіпаки почали публічно говорити про можливість розпаду Росії. Так вони намагаються залякати Захід, але нічого страшного в цьому не буде.
- На думку політолога Миколи Давидюка, Росія має бути розділена, бо вона занадто агресивна, щоб бути в клубі цивілізованих держав.
- Він додав, що Владімір Путін – це суміш Горбачова та Ніколая 2. Такий типаж політиків завжди приводить до розвалу держави. Крім того, Росія побудована на досягненнях тих держав, які вони змогли колонізувати. До прикладу, усі найбільші інфраструктурні досягнення та інновації в СРСР робили українці тощо.
- "Московія – не Росія. Вони самі це казали. От Чечня. Там ніколи російською мовою не розмовляли. А Сахалін. Там російське щось взагалі було? Чи Сибір. Ходять з китайськими обличчями й намагаються говорити шаманською мовою, яку називають російською", – зазначив Давидюк.
- Політолог переконаний, що Росія заслужила на зовнішнє управління. Та й найкращі для неї правителі завжди були іноземцями. Але Україна однозначно має взяти участь у виборі наступного правителя розділеної Росії.