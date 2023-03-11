Тепер вийти хочуть усі. Про це 24 Каналу сказав керівник Бурятського національно-демократичного руху Доржо Дугаров.

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Національні рухи вже не зникнуть

"Цей проєкт "Російської Федерації" вже не має жодного майбутнього, жодних перспектив. Він точно розвалиться. Звичайно, вони можуть спробувати законсервувати ситуацію і створити щось "Північніше Кореї", – каже Дугаров.

Але навряд чи це вдасться, запевняє він, адже для цього недостатньо сил та ресурсів. Можливий і варіант військової хунти.

У будь-якому випадку, національні рухи, які з'явилися, вже не зникнуть. Люди зрозуміли, що наша ціль – створення власних незалежних національних держав,

– підкреслив Дугаров.

За словами керівника Бурятського національно-демократичного руху, представники його народу – і ті, які добровільно пішли воювати, і ті, яки мобілізували – активно сварять владу. "Зростання невдоволення у їхніх рядах теж є. Мовляв, ними неправильно керують, відправляють, але не постачають правильно. І нехай вони усі програють і будуть розгромлені", – наголошує він.

Як зауважив Дугаров, впродовж останніх 20 років Владімір Путін він знищував талановиті й хороші кадри у себе в армії і так далі. Йшов зворотний негативний відбір. У них не з'явилося талановитих генералів, лише лизоблюди, холуї та інші. Я не знаю, чи зможуть такі люди скласти якусь опозицію Путіну. Напевно, вони усі покотяться донизу", – переконаний Доржо Дугаров.

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