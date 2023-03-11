Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник, колишній розвідник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, російський диктатор власноруч заклав фундамент розвалу Росії за 3 дні до вторгнення в Україну, коли визнав псевдореспубліки.

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Путін відкрив "скриньку Пандори"

Жирнов зазначив, що диктатор відкрив "скриньку Пандори" 21 лютого 2022 року, коли визнав псевдореспубліки на території України. Адже Росія – федеративна держава, тому всі її частини мають можливості, щоб їх незалежність визнали ООН та інші міжнародні спільноти.

У них є національний прапор, своя мова, територія, історія, всі атрибути державної влади, конституція. У деяких раніше навіть були президенти, тепер лишився тільки у Татарстані,

– підкреслив він.

Ексспівробітник КДБ відзначив, що більшість республік мають багато ресурсів для того, щоб бути незалежними та не мати через це ніяких проблем. Він навів приклад республіки Комі, яка забезпечує всю Росію газом, та Якутії, яка має величезні поклади алмазів, золота, платини.

"Путін сам запустив цю машину. Я вже казав, що якщо Росія програє у війні, то не зможе проіснувати у теперішньому вигляді понад 5 – 10 років", – переконаний Жирнов.

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Розпад може бути небезпечним

Водночас, як вважає Сергій Жирнов, розпад Росії на окремі республіки може спричинити небезпеку. Існує проблема, кому саме відійде ядерна зброя. Він пригадав, що схожа ситуація склалась після розпаду Радянського Союзу.

"Ми побачили, що тоді 4 держави мали ядерну зброю: Білорусь, Казахстан, Україна та Росія. І 3 з них віддали свою ядерну зброю Росії. Україна тепер дуже сильно шкодує, що зробила це", – додав ексспівробітник КДБ.

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