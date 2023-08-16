В списках приглашенных на саммит G20 не было украинских представителей даже среди гостей, чьи страны не входят в "Большую двадцатку". Однако на это мероприятие пригласили Владимира Путина в то время, как Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину.

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Как это объяснила Индия

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не позвали на это мероприятие. Он заявил, что Индия, помимо стран "Двадцатки", пригласила Маврикий, Бангладеш, Испанию, Нигерию, Египет, Оман, Сингапур, ОАЭ, Нидерланды. Такое решение он объяснил тем, что платформа G20 посвящена экономическому росту и развитию, а не разрешению конфликтов.

Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, снабжения продовольствием. Это G20, а не Совбез ООН,

– сказал глава индийской дипломатии.

В то же время Джайшанкар назвал "крепкими" отношения Украины и Индии в разных сферах. По его словам, индийский премьер Нарендра Моди не раз встречался со своим украинским коллегой.

К слову, проведение саммита G20 запланировано на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Что говорят эксперты о приглашении Путина на саммит G20