Об этом сообщает Bloomberg. Следует заметить, что в Кремле пока не отрицают такую возможность, хотя сам президент еще не принял окончательного решения.
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Неужели трусость Путина стихла
Издание отмечает, что кремлевский диктатор пропустил два предыдущих саммита из-за роста напряженности в связи с вторжением России в Украину. Тогда Путин отправил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Попытки США и их союзников изолировать Россию из-за войны против Украины тормозятся нежеланием других стран присоединяться к бойкоту. По данным источников, сейчас Кремль планирует участие российского диктатора в саммите G20, хотя окончательное решение еще не принято.
Отмечается, что на этой неделе официальные лица перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, назначенного накануне саммита G20, чтобы дать Путину возможность для маневра.
При этом спикер Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию.
Украина работает над исключением России из G20: что известно
- Несмотря на все военные преступления русской армии, Россию до сих пор не могут исключить из основных международных организаций. В комментарии 24 Канала политолог Николай Давыдюк сообщил, что Украина не просто так подняла вопрос признания России государством-террористом, государством-спонсором терроризма, а также исключением из ООН и ее Совбеза.
- "Это долгие процессы, но мы их пройдем. Даже когда победим в войне, мы все равно добьем это и сделаем. Вопрос – скорее или дипломаты, или Вооруженные силы сделают свою задачу", – заявил он.
- Давидюк убежден, что эти задачи будут однозначно выполнены.
- "Украина точно не оставит, чтобы мерзкая патосная российская морда типа Лаврова, Путина или, например, их рысок, которых они присылают пачкам в ООН, чтобы они там находились", – сказал политолог.
- Политолог считает, что относительно места России в Совбезе ООН можно общаться со странами "глобального Юга" - Бразилией, Аргентиной или Индией. Мол, эти густонаселенные страны с экономикой, более мощной в разы российской, не имеют представительства, а у россиян есть.