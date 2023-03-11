Про це, зокрема, повідомляє Bloomberg. Варто зауважити, що у Кремлі поки що не заперечують таку можливість, хоча сам президент ще не ухвалив остаточного рішення.

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Невже боягузтво Путіна стихло

Видання зазначає, що кремлівський диктатор пропустив два попередні саміти через зростання напруженості у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Тоді Путін відправив замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Спроби США та їхніх союзників ізолювати Росію через її війну проти України гальмуються небажанням інших країн приєднуватися до бойкоту. За даними джерел, наразі Кремль планує участь російського диктатора в саміті G20, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Зазначається, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.

При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію.

Україна працює над виключенням Росії з G20: що відомо