Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 11 сентября прибыла в Киев. Она приехала в Украину в четвертый раз с момента начала полномасштабной войны.
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Цель визита – продемонстрировать солидарность
Как предполагает Der Spiegel, цель приезда министерши – продемонстрировать солидарность с Украиной, ведь уже через неделю начнется Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке.
Бербок подчеркнула, что Берлин продолжает поддерживать Киев на пути в Евросоюз. В то же время, она подчеркнула необходимость реформ, в частности, борьбы с коррупцией.
Украина защищает свободу всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нами, она может полагаться и на нас. Мы понимаем, что расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России, и будем решительно поддерживать Украину на ее пути в Европейский Союз.
– сказала глава МИД Германии.
Бербок также отметила, что Берлин хочет еще больше поддерживать энергосистему Украины, чтобы "семьям не приходилось опасаться за свое энергоснабжение при свечах".
Украина – Германия: развитие отношений двух государств
- В немецком Бундестаге 5 сентября рассказали о новых поставках военной помощи украинской армии. В частности, в новый пакет вошли боеприпасы, тягачи, а также автомобили. В то же время в правительстве страны подчеркнули, что поставки происходят из отраслевых запасов страны. Все это финансируется немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
- Украина получила от Германии боеприпасы для зенитной установки Gepard. Речь идет о десятках тысяч боеприпасов. Бундесвер отчитался о передаче ВСУ большого количества боеприпасов. Эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall.
- Танки Leopard, мощный радар и разведывательные БПЛА – 30 августа передала Германия в новом пакете помощи для Украины. Также в него вошел полевой госпиталь, важность которого невозможно переоценить на фронте. Список был обнародован на сайте немецкого правительства. Большинство техники производится в Германии.